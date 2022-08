Une mère étrangle à mort ses trois enfants de 5 à 12 ans parce que…

Les faits se sont déroulés vendredi 22 juillet dans le Yorkshire du Nord, en Grande-Bretagne. Ce soir là, Paul rentrait chez lui à pieds après une journée de travail.

L’homme de 39 ans a sorti sa cigarette électronique et a tenté de tirer une premier taffe. En vain. Il a réessayé une deuxième fois et elle lui a explosé au visage.

«Il y avait tellement de sang partout et ma bouche était si abîmée que je ne pouvais pas dire si j’avais un trou jusqu’au cerveau» témoigne la victime.

Le trentenaire a frappé à la fenêtre d’un bureau et a alerté un employé qui a appelé les secours.

Lors de son transport à l’hôpital, la langue de la victime était tellement enflée qu’elle s’étouffait. Ses jours ne sont plus en danger mais Paul a perdu sept dents et devra se soumettre à un rétablissement long et douloureux.

Paul met en cause la batterie chinoise de sa vapoteuse, achetée sur Amazon, et qui est effectivement la partie de sa cigarette électronique ayant explosé. Il envisage une action en justice contre son constructeur, «Efest».