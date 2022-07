Une mère et ses deux enfants séquestrés pendant 17 ans ont été libérés

Un Nigérian, Sufiyanu Abubakar, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer le triste décès de sa fiancée, Rukayya Ibrahim Kani, affectueusement appelée Ummi. L’annonce a attristé ses amis car les cartes d’invitation pour leur mariage étaient déjà disponibles.

Le couple devait se marier le 12 août 2022 dans l’État de Bauchi avant qu’elle ne décède subitement le mercredi soir 29 juillet. Le jeune homme endeuillé a partagé une photo de leur faire-part de mariage sur Twitter et a écrit :

«Ma fiancée est décédée la nuit dernière. Nous étions censés nous marier dans les 2 prochaines semaines, mais elle n’est plus 😭😭😭», a-t-il écrit. Des amis et des membres de la famille sont également allés en ligne pour pleurer le défunt avec des hommages émouvants.

«Nous sommes tous en route en attendant ce jour, tôt ou tard, nous nous retrouverons tous là-bas……!!! Permettez-moi également d’utiliser personnellement ce média pour enregistrer mon message de condoléances à la famille de feu Alhaji Ibrahim Kani, pour le décès de sa fille Rukayya Ibrahim Kani. Avant sa disparition, Rukayya était une femme travailleuse et acharnée que tout le monde doit souhaiter avoir comme épouse ou comme collègue de travail, elle est également généreuse, gentille et religieuse.

Cependant, avant sa mort, les plans pour elle de se marier sont à la vitesse supérieure pour faire d’elle une femme mariée, sans savoir qu’elle est à la porte pour atteindre la vraie maison (Grave). Elle était également une ancienne élève du département de santé publique de la Faculté des sciences médicales fondamentales de l’Université d’État de Bauchi à Gadau. Elle a eu son service national obligatoire d’un an au ministère de la Santé de l’État de Bauchi.

Nous prions qu’Allah le tout-puissant pardonne toutes ses lacunes et ses torts, averse des miséricordes sans fin sur son âme. Pour que la famille et son mari soient ! Je prie pour qu’Allah leur donne la force et le courage de supporter l’inévitable perte de leur fille et de leur fiancé. Adieu Tatie Ummi», a ajouté le jeune marié.