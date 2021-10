Une maman de 25 ans retrouvée tuée par balles : le corps de son fils de 3 ans découvert dans un conteneur

Le 14 octobre dernier, Mallery Muenzenberger, 25 ans, avait été retrouvée tuée par balles dans l’arrière-cour d’une maison de Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-Unis).

Mais aucune trace de son fils Harris, âgé de 3 ans. La mère et l’enfant avaient été vus pour la dernière fois le 9 octobre. Après on n’a plus aucun signe de vie.

Une alerte Amber avait été lancée pour retrouver le petit garçon et un vaste dispositif de recherche avait été déployé.

La police a rapidement identifié un suspect: un certain Jaheem Clark, âgé de 20 ans. Mais il s’est suicidé dimanche alors que les forces de l’ordre s’approchaient de la maison où il séjournait.

Les restes humains de l’enfant ont été retrouvés jeudi dans un conteneur près d’une bennes à ordures. Les causes de la mort n’ont pas été dévoilées.

«C’est avec le cœur lourd que je vous annonce que nous avons découvert le corps d’Harris» a annoncé le chef de la police de Milwaukee hier soir à la télévision.