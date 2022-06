Une légende du Real Madrid a reproché à Mbappé d’avoir rejeté le club : «Cela va lui coûter cher…»

Le mercato aurait pu être un vrai spectacle puisque Kylian Mbappe mettait fin à son contrat avec le Paris Saint-Germain et était sur le point de devenir agent libre.

Pendant de nombreuses semaines, le Real Madrid a tenté de signer le Français sans frais, mais le club parisien a réussi à trouver un accord avec le footballeur pour renouveler son contrat jusqu’en 2025.

De nombreux fans des «Merengue» ont ressenti ce nouveau contrat comme une trahison de Kylian Mbappé au club, puisqu’il a déclaré à plusieurs reprises que son rêve était de jouer pour le Real Madrid.

Les supporters n’étaient pas les seuls indignés, puisque plusieurs footballeurs se sont également exprimés sur l’attaquant français et ont donné leur avis, comme c’est le cas de Rafael Martín Vázquez.

«C’est difficile de bien l’analyser. Il semblait que tout avait été fait, mais finalement cela n’a pas été fait. Peu importe le footballeur que vous êtes ou votre importance, dire non au Real Madrid aura un coût et à l’avenir, cela fera des ravages», a déclaré l’ancien joueur, qui a joué pour le club Blanco entre 1983 et 1990, et entre 1992 et 1995, lors d’un entretien avec «Agencia EFE».

Les propos de Martín Vázquez représentent une grande partie des fans du Real Madrid, qui considèrent que l’avenir de Kylian Mbappé n’aura pas le même succès au Paris Saint-Germain qu’aux «Merengue».

De plus, le club parisien s’est avéré ne pas être à la hauteur du niveau européen durant toutes ces années où il a échoué en Ligue des champions, alors que l’équipe de Carlo Ancelotti a remporté le quatorzième «Orejona» cette saison.

Une saison extraordinaire

Rafael Martín Vázquez a vécu une saison très glorieuse au Real Madrid , où il a remporté 16 titres, dont six de LaLiga, il sait donc ce que signifie faire partie d’une équipe gagnante.

Pour l’ancien footballeur, le groupe de Carlo Ancelotti a réalisé une performance extraordinaire qu’il n’a pas hésité à avouer aux médias.

«Cette équipe est toujours obligée de gagner et de gagner. Lorsque vous remportez les deux titres les plus importants en une saison, vous ne pouvez pas en demander plus. Le succès de cette saison a été l’équipe, l’effectif, l’effectif, le staff technique, qui sont allés dans la même direction», a déclaré l’ex-footballeur madrilène.