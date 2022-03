Une légende avoue : «Nous n’avons pas besoin de Haaland à Barcelone parce que…»

Une légende de Barcelone l’a liquidé. Michel Laudrup, l’ancien joueur et entraîneur danois qui a brillé à la fois à la Juventus, à Barcelone et au Real Madrid, a déclaré que le Norvégien n’est pas le type de footballeur dont le Barça aurait besoin pour son match et expliqué pourquoi, au milieu des rumeurs d’une éventuelle arrivée.

«J’ai des doutes quant à savoir si Barcelone a besoin d’un attaquant comme Erling Haaland. Je ne discute pas avec Haaland qui est un buteur. Il est incroyable. Il continue de marquer et de marquer, et ce n’est pas un hasard. La seule chose est qu’il est très physique. joueur qui a besoin d’un peu d’espace».

Laudrup pense qu’il ne rentrerait pas dans le schéma du Barça, la même raison qui a été utilisée pour le rejeter il y a des années.

Laudrup, qui a fait l’éloge du milieu de terrain du Barça, a ajouté à propos de Haaland: «Haaland n’est pas le joueur idéal, il ne participe pas avec le ballon et dans des combinaisons dans des endroits étroits.

Il doit jouer dans une équipe qui joue et lui donne ensuite des balles. Il va marquer toujours des buts dans n’importe quelle équipe, mais j’ai des doutes sur la façon dont il joue par rapport à la façon dont le Barça joue».

Michael Laudrup est considéré comme l’un des plus grands footballeurs des années 1980 et 1990. Il a commencé à Brondby IF dans son pays en 1982, puis a déménagé en Italie. Là, il a joué pendant quelques années à la Lazio jusqu’à ce qu’il se démarque à la Juventus, entre 1985 et 1989.

La consécration est venue avec le FC Barcelone, un club avec lequel il a remporté la Ligue des champions de 1991 à 1992 bien qu’il n’ait pas joué le Euro que le Danemark a remporté dans ce même 1992 lui alors qu’il était un joueur de football culé. Il a également joué pour le Real Madrid.