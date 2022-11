Une jeune fille avoue : «Je c0uche avec plus de 10 hommes par jour et je donne…»

L’une des mineures sauvées d’une maison close à Port Harcourt, dans l’État de Rivers, a déclaré qu’elle avait été forcée de c0ucher avec plus de 10 hommes en une journée.

Le samedi 29 octobre 2022, la marine nigériane, en collaboration avec l’Agence nigériane pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) et le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC), a fait une descente dans 2 maisons closes et a sauvé 50 adolescentes prostituées.

S’adressant à l’Agence de presse du Nigeria, la jeune fille a déclaré qu’elle avait été victime d’un trafic depuis son village de l’État d’Anambra pour travailler comme aide-ménagère.

La victime a déclaré qu’à son arrivée à Port Harcourt en compagnie d’une de ses parentes, elle a été forcée à se prostituer. «L’une des femmes de mon village (trafiquante) nous a amenées, moi et deux autres filles de notre village, en nous faisant croire que nous venions travailler dans un hôtel», a-t-elle raconté.

«Peu après notre arrivée à l’hôtel, elle (la trafiquante) est sortie et a collecté de l’argent auprès d’une femme (l’exploitante de la maison close). C’est la dernière fois que je l’ai vue (la trafiquante). Plus tard, la femme, connue simplement sous le nom de madame, nous a installées dans une chambre et nous a dit que nous allions travailler comme Ashawo (pr0stituée)».

Elle a dit qu’elle a immédiatement refusé de travailler comme prostituée, mais qu’après que l’opérateur l’a menacée de torture et de famine, elle a cédé.

«En une journée, je c0uche avec plus de 10 hommes, et tout l’argent que je gagne, je le donne à ma maquerelle. Nous faisons de l’arnaque en portant des pantalons pour séduire les hommes.

Après avoir admiré ce qu’ils voient, ils (les hommes) nous emmènent dans la chambre, ont des rapports s3xuels avec nous et nous donnent de l’argent. Nous faisons un compte rendu quotidien de tout l’argent que nous collectons à la sœur de notre maquerelle, qui calcule et nous donne notre part», a-t-elle ajouté.