Une jeune femme touriste vi0lée dans les toilettes d’un hôtel

Le coup d’État d’horreur s’est produit dans une maison individuelle sur le Vieux Danube à Donaustadt. Un cambrioleur fou a poignardé 20 fois une femme de 42 ans, mais cette dernière reste toujours en vie.

«J’étais assez confus à l’époque», a déclaré jeudi l’homme de 35 ans devant le tribunal régional des affaires pénales de Vienne. Il a ajouté qu’il avait faim et n’avait pas pris ses médicaments. Alors, il a pris une brique et a défoncé une porte-fenêtre d’une famille.

La famille endormie (une mère de 42 ans et ses enfants de l’école primaire) a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un chat. Mais ensuite l’intrus a monté les escaliers avec un couteau de cuisine et a poignardé la maîtresse de maison comme un robot devant les enfants qui cherchaient partout de l’argent à donner au cambrioleur. Puis ils se sont cachés.

La mère a été attaquée 20 fois avec un couteau, elle a été grièvement blessée et elle a été sauvée par une opération d’urgence à l’AKH. Au tribunal, la femme déclare : «L’attaque nous a tous changés». Non seulement elle, mais aussi son fils et sa fille suivent une thérapie. Au final, l’accusé n’a pas été condamné pour tentative de meurtre. Selon le rapport, l’accusé est mentalement malade (et dangereux). Il est envoyé dans un établissement pour délinquants mentalement anormaux.