Une jeune femme entre la vie et la mort : ce qui s’est passé

Suite à une dénonciation anonyme, une opération policière s’est déroulée jeudi, à Guaratiba, un quartier populaire à l’ouest de Rio de Jainero, au Brésil.

Les forces de l’ordre ont libéré une femme et ses deux enfants qui étaient séquestrés depuis 17 ans dans la cave d’une maison.

«Les deux jeunes étaient ligotés, souillés et sous-alimentés», a expliqué la police militaire de Rio. Les trois victimes se trouvaient dans un état de «déshydratation et de malnutrition grave», ont précisé les services de santé municipaux.

La femme et ses deux enfants, âgés de 19 et 22 ans, étaient séquestrés depuis 17 ans par le père et mari Luiz Antonio Santos Silva. Ce dernier a été interpellé lors de la perquisition.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital Rocha Faria de Rio de Janeiro. La mère a raconté qu’ils passaient parfois trois jours sans nourriture et qu’ils étaient constamment violentés et humiliés.

Le ravisseur était surnommé “DJ” par les voisins parce qu’il avait l’habitude de mettre la musique à fond pour couvrir les cris des victimes.

Selon les habitants du quartier, les deux enfants, qui sont aujourd’hui adultes, semblaient être âgés de 10 ans.

Le suspect a été inculpé. «Il faut que tu restes avec moi jusqu’au bout, tu ne sortiras d’ici que quand tu seras morte», disait selon sa femme son époux, Luiz Antonio Santos Silva, avec qui elle était mariée depuis 23 ans.