Une jeune femme défigurée après avoir été tabassée à coups de pieds et de marteau (photo)

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Palerme, en Italie.

Une femme, âgée de 37 ans, a poignardé à plusieurs reprises son compagnon à la poitrine avec un long couteau. Elle a ensuite appelé la police et avoué avoir tué le quadragénaire, assurant avoir agi en état de légitime défense.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de l’homme, âgé de 45 ans. Une heure avant, Vanda Grignani avait annoncé sur Facebook qu’elle allait tuer Cristian, son compagnon : «Ce soir, je vais faire quelque chose que jamais je n’aurais pensé faire, je vous aime pardonnez-moi.»

«J’ai demandé de l’aide, ce sac à merde m’a détruite, la police et les carabiniers le défendent. OK très bien, je suis fatiguée et je n’ai plus rien à perdre.» a-t-elle ajouté deux minutes plus tard.

Cristian Coraci était connu des services de police. Condamné pour trafic de drogue et pour homicide involontaire, il portait un bracelet électronique et devait rentrer chez sa compagne tous les soirs à 23h.

«Ces dernières semaines, la relation était devenue très difficile, au point que j’ai demandé plusieurs fois à la police d’intervenir» a expliqué Vanda aux policiers. Elle a été placée en détention provisoire.