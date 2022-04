Une fortune : la voiture la plus chère de la collection de Karim Benzema qui a surpris tout le monde

Karim Benzema a consolidé sa position d’attaquant titulaire du Real Madrid pendant plusieurs saisons, un titre qui lui a permis d’obtenir une grosse fortune qu’il investit dans sa famille et dans certains de ses hobbies.

C’est pourquoi le joueur n’est pas seulement connu pour son talent sur le terrain, mais aussi pour son impressionnante collection de voitures, dans laquelle il a pu acheter les modèles les plus exclusifs du marché

Parmi les voitures qui se trouvent dans son garage, une attire plus l’attention : la Bugatti Chiron, évaluée à 2,6 millions de dollars. C’est devenu l’un des modèles les plus chers du joueur et pour lequel beaucoup l’envient.

Cette voiture de sport se caractérise par être la plus rapide du monde, atteignant 490 km/h, c’est pourquoi Karim Benzema ne pouvait la conduire que lors d’occasions spéciales et dans des programmes télévisés qui lui préparent un espace.

Les experts automobiles ont reconnu que le moteur Bugatti a également la capacité d’atteindre 100 km/h en un peu plus de deux secondes, et sa fabrication n’est effectuée qu’à Molsheim, en France, il y en a donc peu dans le monde.

La collection de voitures de Karim Benzema

En plus de ce modèle, le joueur possède également 23 autres voitures qui totalisent une valeur d’environ 14 200 000 dollars, c’est pourquoi beaucoup l’ont considéré comme un véritable collectionneur.

L’athlète a avoué qu’il choisit les voitures en fonction de leur design et de leurs caractéristiques uniques, c’est pourquoi il concentre également une partie de sa recherche sur des modèles anciens ou abandonnés qui ont une grande valeur sur le marché.

C’est pourquoi Benzema possède des voitures en édition limitée qui font de sa collection l’une des plus importantes au monde.