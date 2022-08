Une femme embauche une maîtresse pour satisfaire son mari et lui verse un salaire par mois

Dans la semaine, un jeune de 25 ans a été mis en quarantaine après avoir être positif au nouveau virus appelé Monkeypox.

Le premier cas de monkeypox confirmé en laboratoire dans l’État fédéral a été signalé samedi en Carinthie. L’intéressé est un jeune de 25 ans du quartier St. Veit qui revenait de Vienne. Ses symptômes étaient légers. «Après son retour, il a été découvert qu’il était infecté, il est en quarantaine chez lui», a déclaré Gerd Kurath, chef du service de presse de l’Etat. Les personnes de contact ont été interrogées et informées.

Le monkeypox est de plus en plus présent en Europe, c’est une maladie infectieuse à transmission rapide avec des symptômes fébriles et de type variole avec des évolutions principalement bénignes. Cependant, une progression sévère de la maladie ne peut être exclue. Le service de presse d’État a souligné qu’il existe une vaccination contre la variole du singe qui minimise le risque de contracter la maladie et, en cas de maladie, réduit l’évolution de la maladie.