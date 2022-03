«Une femme devrait être deux choses…» avoue Georgina, la femme de Cristiano

Ce 8 mars, comme chaque année, est célébrée la journée internationale de la femme. Une journée où est commémorée la lutte des femmes pour l’égalité des droits vis-à-vis des hommes, mais aussi une journée de revendication et de visibilité de la discrimination dont les femmes continuent de souffrir aujourd’hui.

Dans cette lignée, nombreuses sont les femmes qui ont profité de cette date pour faire valoir le féminisme et apporter leur grain de sable dans ce combat pour égaliser les droits des femmes à ceux des hommes.

L’une de ces femmes influentes qui s’est rendue sur les réseaux pour publier son message a été Georgina Rodriguez. Sur son profil Instagram, où il compte plus de 36 millions de followers, il a publié une photographie en noir et blanc de lui-même avec le titre «Journée de la femme».

«Une femme devrait être deux choses : qui et ce qu’elle veut’ – Coco Chanel», a-t-elle ajouté à côté de l’image. Et, comme prévu, en quelques heures, celle-ci a été remplie de ‘j’aime’ et de commentaires applaudissant celui prononcé sur une journée si importante pour l’égalité.