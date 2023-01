Une femme se confesse : «J’ai découvert que mon mari couchait avec sa propre sœur…»

Dans une publication publiée sur les réseaux sociaux et sous l’anonymat, une femme mariée à avouer avoir découvert que son mari couchait avec sa propre sœur à lui. Selon la dame, en parler est le meilleur moyen pour enlever le lourd poids de son cœur brisé.

Elle raconte : «Après le déjeuner, à l’heure de sa sieste, j’ ai fait un tour dans la cuisine pour me servir de l’eau. En traversant le couloir, j’ai aperçu mon mari dans la chambre de sa sœur et ils étaient en train de s’embrasser. J’ai tout de suite crié. Aussitôt, mon mari m’a fait rentrer dans une chambre avec sa main sur ma bouche me suppliant.»

La dame de poursuivre : «Il s’est confessé et m’a raconté qu’ils couchent ensemble depuis leur adolescence et c’était toujours consenti. Leurs parents n’en savent toujours rien. Je suis encore sous le choc et je commence à me poser des questions car ma belle sœur a une fois été enceinte et je me demande si ce n’est pas mon mari, son frère l’auteur de cette grossesse avortée».