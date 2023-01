Une ex de Cristiano Ronaldo lâche ses vérités : «Georgina Rodriguez…»

Ancienne petite amie de Cristiano Ronaldo pendant huit mois en 2008 s’est rappelée au bon souvenir du Portugais en s’en prenant à sa compagne Georgina Rodriguez.

Elle a été l’une des premières compagnes connues de Cristiano Ronaldo. En 2008, Nereida Gallardo est sortie durant un peu mois d’un an avec celui qui faisait alors les beaux jours de manchester United. L’histoire n’a pas duré longtemps et celle qui s’était essayée au mannequinat est désormais installée dans les Iles Baléares où elle tient un salon de beauté.

Et près de quinze ans après son histoire avec le natif de Funchal, Nereida Gallardo n’a visiblement pas totalement tourné la page. En témoigne son message récemment posté sur Instagram. La Portugaise s’est en effet amusée à publier des photos de Georgina Rodriguez, la compagne du quintuple Ballon d’Or, et de… Kim Kardashian. Et pour elle, le constat est sans appel.

«Georgina Rodriguez ressemble de plus en plus à Kim Kardashian, qu’en pensez-vous ? La transformation des deux est impressionnante !!!», a-t-elle écrit, laissant ainsi clairement entendre que la mannequin argentine avait eu recours à de la chrirurgie esthétique.

Nereida Gallardo n’en est pas à sa première attaque contre Cristiano Ronaldo. Elle avait ainsi expliqué en 2010 que la mère porteuse du premier fils de CR7 était une étudiante britannique de seulement 19 ans qui s’était installée aux Etats-Unis et avait signé un accord confidentiel qui l’empêchait de révéler qu’elle était la mère de l’enfant.