Une bonne nouvelle s’annonce entre Mbappe et le PSG

La situation entre la CEDEAO et le Mali continue de jaser. Après la sortie de Alpha Blondy, et Tiken Jah Fakoly, c’est au tour du Général Makosso de s’exprimer sur le sujet. L’homme de Dieu apporte son soutient au Mali et fait une grosse révélation sur Goita.

Le Général Mokosso ne pense pas rester les bras croisés dans cette lutte que mènent les maliens. Dans ses propos sur Facebook, il a déclaré qu’il préfère perdre sa page de deux millions d’abonnés que de se taire pour voir un peuple innocent injustement sanctionné.

«Le problème du Mali prend une autre dimension de sanction. Désormais toutes pages abondantes le sujets sont sujets de piratages, restrictions et censure. je suis dépassé de la détermination des ennemis de ce peuple africain berceau de notre histoire», a-t-il déclaré mardi soir.

«J’ai reçu assez de révélations troublantes sur le dossier malien avec des preuves effrayantes. (…) Demain à 12h GMT soit 13h de Paris, nous allons utiliser tous les moyens pour apporter les révélations sur cette affaire qui est un avertissement pour tous les peuples africains qui demain oseront dire non. je suis face à un dilemme: perdre ma page de plus de 2 millions ou mener le combat pour le mali. Je choisis alors mourir au front que mourir comme un lâche» a fait savoir l’homme de Dieu sur son profil Facebook.

Pour finir, le Général Makosso fait une grosse révélation sur le président malien. Il a fait savoir que la vie de l’autorité est en danger. «Le président du Mali est actuellement visé par un assassinat avec la complicité de certains colonels. Des coupures d’eau et d’électricité sont en planification», a révélé Makosso.