Une ancienne star du PSG a défendu Neymar et accusé sans filtre Messi

Nicolas Anelka a expliqué avec force le présent que vivent le Brésilien et l’Argentin dans le championnat de France : «Il a six Ballons d’Or et ce n’est pas si extraordinaire»

Nicolas Anelka fait à nouveau irruption sur les lieux pour défendre Neymar et attaquer Lionel Messi sans se retourner. Après le match nul 0-0 avec Marseille, la star brésilienne a été punie par la presse pour son faible niveau et l’ancienne star du PSG est sortie avec une phrase percutante : «Aujourd’hui, nous exigeons Neymar, mais nous pouvons faire la même chose avec Messi.»

«Depuis le début de la saison ce n’est pas extraordinaire non plus. Il y a un joueur qui a six Ballon d’Or et finalement il n’est pas si extraordinaire», a-t-il déclaré à l’émission Rothen S’enflamme de RMC.

Il a ajouté : «Ney est avoir un moment dur. Si le coach pense qu’il doit jouer pour retrouver son niveau, il le fait jouer. Le mettre de côté ne va pas arranger les choses.»

«En plus, il a un super salaire, c’est une star du football français et mondial. C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue, même si en ce moment il se bat pour le prouver. On ne sait jamais ce qui lui arrivera sur Pochettino lui fait confiance et même sans que Neymar soit bien, l’équipe continue de gagner», a-t-il poursuivi.

Il y a quelques jours, l’attaquant français avait déclaré que Kylian Mbappé devrait être le propriétaire de l’attaque et que Messi devrait le servir, en plus de le respecter pour sa carrière à Paris.

Cependant, dans l’entretien, il a changé d’avis et a déclaré que «le plus important est que les trois (Messi, Neymar et Mbappé) atteignent un bon niveau ensemble».