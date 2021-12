Un violeur en plein sommeil dans le lit de sa victime fût réveillé et arrêté par la police

Le jour de Noël en Afrique du Sud, un violeur a été arrêté sans bruit par la police pour avoir violé une femme de 62 ans.

Le porte-parole de la police provinciale, le capitaine Stephen Thakeng, a relaté les faits. «La femme âgée dormait chez elle lorsque sa maison a été cambriolée et violée. Le suspect a été arrêté endormi», a déclaré Thakeng dans un communiqué le lundi 26 décembre.

«Le 25 décembre 2021 vers 22h15, la plaignante qui est une femme de 62 ans qui dormait dans sa chambre lorsqu’elle a été réveillée par un coup frappé à sa porte. L’instant d’après, elle a été réveillée par une voix masculine qui lui a demandé de se déshabiller, elle a été agressée, étranglée et violée. Après l’épreuve du viol, le jeune s’est endormi».

«La victime a réussi à s’échapper par la fenêtre ouverte pour demander de l’aide à ses voisins. Les membres d’Odendaalsrus SAPS ont été informés de l’incident et ont réagi instantanément et ont trouvé le suspect toujours endormi. L’homme de 35 ans a été réveillé par la police qui l’a arrêté pour cambriolage avec intention de viol et viol»

Le suspect comparaîtra le 28 décembre 2021 devant le tribunal d’instance d’Odendaalsrus.