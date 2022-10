Un triptyque de Francis Bacon vendu 24,3 millions de livres aux enchères à Londres

Un triptyque de Francis Bacon s’est vendu pour 24,3 millions de livres (27,9 millions d’euros) dans une vente aux enchères organisées vendredi 14 octobre à Londres chez Sotheby’s.

Intitulé «Three studies for Portrait of Henrietta Moraes», il est composé de trois toiles de petite taille – environ 35 cm sur 30 cm – ayant servi d’études pour le portrait d’Henrietta Moraes, une des muses du peintre britannique.

Jusqu’ici propriété de la fondation William S. Paley, un homme d’affaires américain fondateur du réseau de télévision CBS, l’oeuvre de 1963 avait été estimée à 30 millions de livres.

La pièce maitresse

Dans cette œuvre, l’exécution de Bacon «a une puissance, une qualité, une confiance qu’il a rarement surpassé dans ce format», selon la maison Sotheby’s.

Le triptyque était la pièce maîtresse de cette vente organisée au moment où se déroule dans la capitale britannique la foire d’art contemporain Frieze.

D’autres œuvres, de Jean Dubuffet, d’Andy Warhol, de David Hockney ou de Gerhard Richter, étaient mises en vente vendredi par Sotheby’s à Londres.

Un autre triptyque de Bacon, «Trois études de Lucian Freud», s’était vendu pour 142,4 millions de dollars en 2013, chez Christie’s à New York, ce qui l’avait classé parmi les 10 tableaux ayant atteint les prix les plus élevés à des enchères. En juin dernier, un portrait de Lucian Freud par Bacon s’était vendu à Londres plus de 43,3 millions de livres.

Avec AFP