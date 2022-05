Un témoin confirme qu’Amber Heard a utilisé du maquillage pour couvrir les ecchymoses

La combattante d’arts martiaux, Raquel Pennington, a témoigné dans le procès entre Amber Heard et Johnny Depp.

Amber Heard et Johnny Depp s’affrontent dans un procès en diffamation, une dure bataille juridique au cours de laquelle même les détails les plus intimes de leur vie personnelle et de leur relation ont été exposés.

Au tribunal, les avocats de l’actrice ont tenté de prouver que son client avait été victime de violences de la part de la star hollywoodienne.

Lors de la session de mercredi, une déclaration enregistrée a été diffusée le 21 janvier par une amie d’Amber Heard, qui a affirmé avoir vu des ecchymoses et des blessures sur l’actrice «Aquaman» après plusieurs incidents d’abus par Depp.

La combattante d’arts martiaux, Raquel Pennington, a admis qu’elle n’avait jamais vu Depp frapper Amber, mais elle a vu les blessures qu’il avait et a pris des photos de son visage en décembre 2015 après une bagarre au cours de laquelle Heard dit que l’acteur lui a donné un coup de tête et peut-être s’est cassé le nez.

Il a noté qu’il avait fréquemment vu Heard, qu’elle ne considère plus comme un ami proche parce qu’ils se sont séparés au cours de l’année écoulée, couvrir les marques sur son visage avec du maquillage. «Il devait souvent couvrir des ecchymoses et des blessures au visage», a-t-il déclaré.

L’athlète a présenté une photo montrant l’actrice avec un nez enflé, une lèvre coupée et des yeux modérément noirs et une autre de mèches de cheveux qui, selon elle, avaient été arrachées à Heard.

Bien que le jury ait visionné les photos documentant les blessures et corroborant plusieurs des épisodes de violence allégués, ils ont également visionné une vidéo de l’apparition de Heard dans un talk-show de fin de soirée auquel elle a assisté le lendemain de cet incident dans lequel les blessures ne sont pas visibles.

Ce témoignage a été présenté, après les deux jours d’interrogatoire que les avocats de Depp ont fait subir à Amber, qui a été durement interrogée sur la véracité de ses allégations d’abus physiques et sexuels.

En plus de l’incident de décembre 2015, Pennington a déclaré avoir vu des coupures aux pieds de Heard à son retour d’un voyage en Australie en mars 2015.

Heard a déclaré que Depp l’avait agressée sexuellement avec une bouteille d’alcool lors de ce voyage et lui avait coupé les pieds vitreux pendant l’attaque.