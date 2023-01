Un suspect écroué pour l’assassinat d’un truand en Seine-Saint-Denis

Pour la première fois depuis décembre 2020 et probablement la dernière fois, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont affrontés lors d’un match amical entre la Riyadh Season Team et le PSG avec un doublé du Portugais et un but de l’Argentin. Les étoiles pleins les yeux, 30 000 supporters se sont rassemblés au King Fahd International Stadium pour…