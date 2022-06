«Un rêve que de jouer au Real Madrid», Gareth Bale fait ses adieux

Après 9 ans pleins de succès et aussi de polémiques au Real Madrid, Gareth Bale dit au revoir aux fans des Blancs avec un message sincère sur son compte Instagram. L’attaquant mettra fin à son contrat le 30 juin et terminera ainsi son étape au Bernabéu.

C’est le message de Gareth Bale

«J’écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes managers, le personnel des coulisses et les fans qui m’ont soutenu.

Je suis arrivé ici il y a 9 ans en tant que jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid. Porter le kit blanc immaculé, porter l’écusson sur sa poitrine, jouer au Santiago Bernabéu, remporter des trophées et faire partie de ce pour quoi il est si célèbre, remporter la Ligue des champions.

Maintenant, je peux regarder en arrière, réfléchir et dire honnêtement que ce rêve est devenu réalité et bien plus encore. Faire partie de l’histoire de ce club et réaliser ce que nous avons réalisé lorsque j’étais joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que je n’oublierai jamais.

Je tiens également à remercier le président Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et le conseil d’administration de m’avoir donné l’opportunité de jouer pour ce club. Ensemble, nous avons pu créer des moments qui resteront gravés à jamais dans l’histoire de ce club et du football.»