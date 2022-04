«Un peu de respect», la grosse colère de Kylian Mbappé

Ronaldinho est monté au créneau pour défendre Lionel Messi et Neymar, après les sifflets du Parc des Princes.

Interrogé sur cette scène, Ronaldinho, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone n’a pas accepté.

«Si je comprends les sifflets contre Messi ? Non. Je ne comprends pas. Si tu siffles Messi, il ne reste plus rien hein (rires) ! Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ? Je ne comprends pas… (…) Je pense que ce n’est pas un «problème Messi» ou un «problème Neymar».

Les supporters n’étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des champions. Les deux plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi donc c’est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux.

Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des deux. Mais c’est le foot et, dans quelque temps, ça redeviendra normal», explique le ballon d’or 2005 au journal Le Parisien. Un nouveau soutien de poids pour Lionel Messi et Neymar.