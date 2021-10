Un pasteur de 22 ans meurt par noyade lors d’un baptême

Au Cameroun, ce jeune pasteur étudiant s’est vu emporter par la rivière de Mayo Kaliao, alors qu’il baptisait ses fidèles.

Le pasteur en question est natif de Begue-Palam, arrondissement de Kaï- Kaï dans le Département du Mayo Danay. Il est étudiant en Master 1 de Physiques à l’Université de Maroua et a décidé de servir son Éternel très jeune.

Lors d’une cérémonie de baptême dans la rivière du Mayo Kaliao à Maroua la semaine dernière, il a passé de vie au trépas alors qu’il baptisait ses fidèles.

La mauvaise nouvelle a été relayée par actu Cameroun : « S’étant découvert une vocation de Pasteur, et prêchant depuis quelques temps dans une congrégation dénommée CMCI, le jeune enthousiaste a convié ses fidèles hier, samedi 09 octobre 2021 sous le pont de la rivière Palar à Maroua pour des Séances de baptême. Y étant descendu en premier, il se noiera dans les courants d’eaux et disparaîtra sous les regards impuissants et les cris de ses fidèles ».