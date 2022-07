Un pasteur avoue : «le diable a inséré mes doigts dans la partie intime d’une fille de 10 ans»

Un pasteur de 67 ans, Felix Adebayo, a été arrêté par des agents du commandement de la police de l’État d’Edo pour avoir prétendument profané une fillette de 10 ans.

La scène s’est passée dans la communauté d’Ubiane, à Aviele, dans la zone de gouvernement local d’Etsako West de l’État. Le suspect qui a été arrêté jeudi, a défilé mardi au siège du commandement au Bénin, aux côtés de 35 autres suspects arrêtés pour divers crimes.

L’officier des relations publiques du commandement, le DSP Stephen Onwochei, qui a fait défiler les suspects, a déclaré que l’ecclésiastique détenu avait illégalement eu une relation charnelle avec la petite fille lorsqu’elle a été envoyée chercher un téléphone portable dans son appartement. «Il a porté l’enfant et a commencé ce qu’il avait envie de faire», a déclaré Onwochei.

Cependant, Adebayo, qui prétendait être un pasteur, a avoué son crime, mais a imputé l’acte à l’œuvre du diable. «J’ai une femme. Je ne sais pas ce qui s’est passé qui m’a amené à insérer ma main dans sa partie intime. C’est le diable», a-t-il dit. Plus tôt, alors qu’il s’adressait aux journalistes dans son bureau, le commissaire d’État à la police, M. Samuel Adegbuyi, avait annoncé qu’un total de 117 suspects avaient été arrêtés entre juillet et août pour divers crimes.

Une ventilation du chiffre montre que 35 suspects ont été appréhendés pour vol à main armée; 20 pour enlèvement; 33 pour culte ; 10 pour possession illégale d’armes à feu; 6 pour meurtre et 13 pour viol et souillure. Adegbuyi, qui a félicité les membres du public pour avoir fourni des informations utiles à la police dans ses efforts de lutte contre la criminalité, a assuré que les officiers et les hommes du commandement sont prêts à affronter.