Un nouveau conseillé conjugal dans Touche pas à mon poste (TPMP)

Zendaya a séduit plusieurs tenues, y compris un haut bleu clair qui comprenait un devant transparent découpé, pour la séance photo professionnelle qui accompagnait son article révélateur dans le magazine «Interview».

Zendaya, 25 ans, a l’air incroyable dans ses dernières photos professionnelles ! L’actrice, qui sortirait avec saco-star de Spider-Man, Tom Holland, a montré son côté sexy lorsqu’elle a posé dans diverses tenues à la mode pour son article dans le magazine Interview, publié le 7 décembre.

Une tenue comprenait un bleu clair. haut fluide qui avait une section transparente circulaire découpée, et elle l’a associé à un bas de bikini vert clair et à des bottes à talons blanches qui montaient juste au-dessus de son genou et avaient une bande noire sur le côté.

Elle portait également une tenue qui comprenait un haut court sans manches gris avec des volants blancs en bas et une mini-jupe assortie.

Elle l’a associé à des bottes en argent métallisé qui montaient au-dessus de son genou et à des créoles noires. Elle avait également un bijou noir autour de l’un de ses bras.

Une troisième tenue était une combinaison noire ajustée à manches longues avec un haut de bikini noir et blanc à motif tourbillonnant et un bas de bikini argenté brillant par-dessus. Elle a ajouté des talons noirs à bout ouvert avec le look et des lunettes de soleil à monture blanche.

Les longs cheveux de Zendaya, qu’elle portait sur toutes les photos, étaient bouclés et gonflés et son maquillage comprenait un fard à paupières blanc qui pointait vers l’extérieur au-dessus de ses yeux et un rouge à lèvres rose foncé.

En plus des photos épiques, l’interview de Zendaya avec le point de vente était vraiment mémorable. Elle a parlé de toutes sortes de sujets, y compris ses objectifs futurs et a admis qu’elle «n’a pas vraiment de plan» quand il s’agit de la vie.

«Je n’ai jamais vraiment pensé : «Je dois le faire à ce moment-là et je veux le faire à ce moment-là.» Je veux juste faire les choses qui me rendent heureuse et m’apportent de la joie et me satisfont en tant qu’artiste, en tant que personne», a-t-elle déclaré dans l’interview accordée par Colman Domingo.

«Donc, je garde ça lâche, parce que si un jour cela se transforme en un cheminement de carrière complètement différent, alors je me permettrais de le faire. L’idée d’essayer de réaliser dans le futur m’excite», a-t-elle poursuivi avant d’ajouter :

«C’est pourquoi je suis tellement sur le plateau. Quand je ne suis pas dedans, je suis juste là à essayer d’apprendre. Je fais le tour et je demande à nos membres d’équipage : «Que faites-vous aujourd’hui ? Pouvez-vous m’expliquer ?

«Parce que nous avons de vrais vétérans dans le jeu , a-t-elle ajouté. «Donc, l’espoir est que je pourrai, un jour, faire les choses que je veux voir.»