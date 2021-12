Un nouveau blessé pour le PSG

Le club allemand RB Leipzig a accompli sa mission face à Manchester City, mais ceci n’a pas suffit pour se qualifier pour les 8e de finale. Le RB Leipzig s’est imposé 2-1.

Le jeune club de la Bundesliga a vu son rêve brisé à cause de la victoire du Paris Saint-Germain face à FC Bruges 4-1. RB Leipzig a infligé un score de 2-1 à Man City grâce des buts marqués par Szoboszlai 24′ et un but de André Silva 71′. Les Citizens ont réduit l’écart grâce à un but de Mahrez 76′.