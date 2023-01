Un marabout a fait une vision incroyable sur Piqué et Clara Chía

L’ancien footballeur Gerard Piqué et Clara Chía, qui sont devenus l’un des couples les plus controversés, ont été choisis parmi d’autres couples de divertissement pour analyser ce qui pourrait leur arriver en 2023.

L’arrivée d’une nouvelle année apporte avec elle des prédictions et des lectures de lettres à des célébrités. Pour cette raison, dans le programme En casa con Telemundo, cette coutume a été réalisée pour prédire ce que le plus de médias réserve au monde du divertissement.

À cette occasion, l’astrologue et coach spirituel Douglas Bernal était chargé de faire ces lectures sur l’émission de la chaîne de télévision. Carlos Adyan, qui a animé cette partie du programme, n’a pas perdu de temps pour interroger l’astrologue invité sur l’avenir de l’athlète et de sa petite amie.

«Mais qu’adviendra-t-il de Piqué et Clara Chía, une romance qui a commencé cette année et nous ne savons pas ce qui se passera l’année prochaine ?», a-t-il demandé. Compte tenu de l’inquiétude, Bernal a répondu.

«Remarquez qu’il ressort ici que pour ce couple, ils doivent faire très attention à ce qu’ils sont en affaires car ils ne seront peut-être pas en mesure de se conformer. La légalité sort, se protégeant juridiquement car apparemment ce couple peut être impliqué dans des conflits juridiques, surtout lui, des questions qui ont à voir avec la justice, les documents».

De plus, Douglas a ajouté que Gérard et Clara pourraient recevoir une surprise cette année, qui pourrait être une grossesse. «Prendre soin de soi parce qu’elle est très touchée et l’autre chose c’est qu’une grossesse sort, parce que quand la lettre de l’impératrice sort c’est quelque chose d’inattendu, il peut y avoir une surprise»

Enfin, il a ajouté que la relation semblait bonne, malgré certains changements qui pourraient survenir. «Il peut y avoir des pertes pour lui (Piqué). Ils se consolident en couple et il peut y avoir des surprises au niveau des bébés».