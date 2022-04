Un lieu unique : Thibaut Courtois a choisi cette ville pour vivre des vacances de rêve

Thibaut Courtois a décidé d’utiliser son compte Instagram pour garder une trace de tous les moments privilégiés qu’il vit avec sa compagne Mishel Gerzing, qui est non seulement devenu son fan numéro un, mais aussi son grand compagnon de voyage.

C’est que le joueur a précisé à plusieurs reprises que l’un de ses passe-temps préférés est de connaître les endroits les plus frappants d’Europe, donc chaque fois qu’il a du temps libre, il prévoit un voyage autour du continent.

Maintenant, Thibaut Courtois a décidé de visiter Fuenteventura, un endroit célèbre des îles Canaries qu’il voulait visiter aux côtés du mannequin israélien, qui a voulu prendre quelques photos de la promenade qu’il a ensuite partagées sur son compte Instagram.

Le footballeur belge a également déclaré qu’il avait pu profiter des belles plages de l’endroit, malgré les basses températures ce jour-là et qui l’ont obligé à porter des vêtements d’hiver qu’ils ont combinés avec des shorts.

«Un moment incroyable à côté de mon partenaire de vie», a écrit le gardien du Real Madrid dans la publication, qui a déjà dépassé les 257 000 likes, et a reçu des messages de ses followers le félicitant pour la relation solide qu’il entretenait.

Les vacances de Thibaut Courtois

Selon les médias locaux, le gardien de but a été vu dans la ville comme un simple touriste de plus et a profité du moment pour essayer la cuisine locale, en plus de profiter des plus remarquables de l’endroit.

Il faut se rappeler que ce n’est pas la première fois que le footballeur visite les îles Canaries, il y a quelques années, il a également eu l’occasion de visiter les marchés de la région, où ils ont pris une photo de lui qui est devenue virale.