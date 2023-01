Un journaliste révèle que Mauro Icardi a «tordu» Wanda Nara

Un journaliste espagnol a évoqué dans Punta del Este la vie que mène le mannequin Wanda Nara après sa séparation avec le footballeur de Galatasaray.

Ángel de Brito est l’un des membres les plus reconnus du monde du divertissement, sa capacité à obtenir des scoops sur les célébrités est impressionnante. De plus, sa parole est d’un grand poids, puisqu’il va toujours de l’avant indépendamment des critiques extérieures.

À cette occasion, il s’est exprimé sur la situation de Wanda Nara après la scandaleuse séparation d’avec Mauro Icardi. Les médias sont à Punta del Este, où il a eu des contacts avec de nombreuses célébrités et l’une d’elles était la blonde, qui était présente à Bresh.

«Wanda veut rester et vivre ici, elle gagne très bien ici et elle ne gagne rien là-bas. Hier je l’ai vue à Bresh et je la portais, je lui ai dit : tu dois redevenir Wanda Nara. Ici, elle a beaucoup de facilités qu’elle n’a pas là-bas, ici, elle est populaire», a-t-il commencé.

Il a ajouté : «Il me semble qu’elle ne va pas bien. Que les dernières années ont été négatives avec Mauro et cela l’a à moitié tordue. Professionnellement, je pense qu’il est à son meilleur moment, il s’est installé à un endroit qu’il a toujours recherché, il ne passe pas par l’argent mais par sa marque».