Un joueur du PSG agressé au Bois de Boulogne

L’ancien footballeur camerounais continue de mépriser la justice espagnole après le procès en paternité déposé en 2019, avec des conséquences très graves selon «El Español».

La vie de Samuel Eto’o a toujours été entourée de controverses d’une manière ou d’une autre, et l’attaquant camerounais a toujours fait parler pendant son temps de joueur au-delà de ses nombreux buts.

Sa manière d’être caractéristique lui a valu de nombreuses critiques et aussi de nombreux adeptes, même si la polémique ne l’a pas quitté après avoir raccroché ses bottes.

Depuis quelques années, l’ancien footballeur est impliqué dans une affaire de paternité dont il ne veut rien savoir, et qui pourrait lui mettre de sérieux ennuis avec la justice.

Les dettes accumulées pourraient vous conduire en prison

La jeune Erika Do Rosario Neves est celle qui réclame un test de paternité sur Samuel Eto’o en soulignant qu’elle est sa fille, résultat d’une prétendue relation qu’il avait avec sa mère, Adilnelsa do Rosario.

L’ancien footballeur ignore la justice depuis plus de deux ans, les mêmes qui se sont écoulées depuis que la jeune femme a demandé des tests ADN qui se sont ajoutés à la pension de 1 500 € par mois qu’elle devait payer et qui se sont accumulés en ajoutant plus de 60 000 euros. dette en souffrance, comme l’a établi la visite effectuée il y a quelques mois.

Pour cette raison, Samuel Eto’o, déclaré par contumace, pourrait encourir une peine de prison pour ne pas avoir payé ses dettes sur ce concept, comme le rapporte ‘El Español’ ces dernières heures, qui s’est entretenu avec Fernando Osuna, avocat de la jeune Erika.

«Il n’a pas payé, mais il est obligé. Vous pouvez aller en prison si vous ne payez toujours pas. En plus de saisir ce que vous avez, ce qui est beaucoup, vous pouvez aller en prison car en Espagne c’est un crime. Nous ne voulons pas non plus faire de sang, et s’il le paie, tant mieux.

S’ils continuent à refuser, nous déposerons une plainte pour manquement aux devoirs familiaux. Ou, ce qui revient au même, pour cause d’abandon familial», a expliqué l’avocate à ce média.

La nouvelle qui continue de parvenir au footballeur n’est toujours pas bonne, tandis que Samuel Eto’o continue sans vouloir rien savoir de cette affaire. Déjà en février 2020 dernier, un procès avait eu lieu pour étudier l’affaire.

Selon «El Español», s’il continue avec cette attitude, il pourrait faire face à un problème plus grave avec le système judiciaire espagnol, et c’est que le juge comprend qu’il y a une claire «fraude de la loi» et un «abus de droits» de la part de l’ex-footballeur , qui pourrait même être systématiquement fait le père de la jeune femme.