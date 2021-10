Un jeune homme de 27 ans viole une femme de 84 ans atteinte d’Alzheimer en pleine rue

Jack Sion, 74 ans, a comparu cette semaine devant la cour criminelle de l’Hérault pour «viols par surprise».

Depuis 2009, l’homme se faisait passer pour un playboy sur internet en utilisant la photo d’un mannequin trouvé sur google images.

A celles qui mordaient à l’hameçon, aguichée par la photo, il promettait une relation piquante… un rapport sexuel les yeux bandés, dans une pièce sombre.

Une femme, âgée de 40 ans, en a été victime en février 2015. La quadragénaire s’était inscrit sur Zoosk, un site de rencontres gratuit. Elle a tout de suite été séduite par Anthony Laroche, un beau jeune homme de 37 ans.

«Il m’expliquait qu’il voulait faire un jeu comme dans Cinquante Nuances de Grey pour avoir plus de ressenti et être plus excitée.»

Mais, après le rapport sexuel, elle a enlevé son bandeau des yeux et, au lieu du playboy, elle a découvert un petit homme dégarni et bedonnant de 68 ans.

Elle a porté plainte au commissariat de Nice et a découvert qu’une instruction pour «viol par surprise» était en cours et surtout que d’autres plaintes du même type avaient été classées sans suite.

Les enquêteurs ont retrouvé au domicile de l’accusé une liste de 342 femmes âgées de 23 à 53 ans détaillant leur nom, numéro de téléphone et situation personnelle. Sur 17 auditionnées, trois se sont constituées parties civiles.

Pour Jack Sion il ne s’agit pas de viols : «Pour moi, quand elle est venue dans la chambre nue, elle était consentante, et à ce moment-là, elle se moquait totalement de la tête que j’avais.»

Il a été condamné vendredi à 8 ans de réclusion criminelle. Il a été incarcéré mais a fait appel de la décision.