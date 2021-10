Un jeune homme de 19 ans massacre 2 soeurs au couteau après un pacte satanique pour gagner au loto

Danyal Hussein, 19 ans, a comparu jeudi devant une cour de justice au Royaume-Uni pour un double meurtre. Les faits se sont déroulés le 5 juin 2020 à Wembley, dans le nord-ouest de Londres.

Nicole Smallman, 27 ans, et sa soeur Bibaa Henry, 46 ans, se trouvaient dans un parc, après avoir fêté l’anniversaire de l’une d’elles, lorsque l’accusé s’est jeté sur elles et les a poignardées à maintes reprises : 8 coups de couteau pour l’une et 28 pour l’autre.

Puis le jeune homme a traîné les deux corps sur 75 mètres avant de les enlacer dans un buisson pour les «souiller» dans la mort, a souligné la juge.

L’enquête a révélé que Danyal Hussein a commis ces meurtres dans le cadre d’un pacte sataniste pour remporter le prix de loterie Mega Millions Super Jackpot de 321 millions de livres sterling.

La police a découvert dans sa chambre un texte manuscrit signé avec du sang promettant à l’entité démoniaque Lucifuge Rofocale – supposément Premier ministre des Enfers- de tuer six femmes tous les six mois, en échange de gagner au loto.

Danyal Hussein a été condamné aujourd’hui à la prison à vie assortie d’une peine de sûreté de 35 ans.

Dans cette affaire, deux policiers ont été inculpés pour faute grave pour s’être photographié avec les deux cadavres sur la scène de crime et d’avoir partagé les clichés.