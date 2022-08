Un homme surpris en train de sod0mis€r un garçon de 13 ans

La sœur du joueur de Manchester United n’a visiblement pas apprécié les récents propos du président du Real. Et cette dernière a recadré voire humilié Florentino Perez dans une réponse qui frise le Trash talk sur Instagram.

Dans cette séquence postée sur les réseaux sociaux, on peut y voir le président des Merengues répondre à une fan réclamant le retour du Portugais. «Signer Cristiano ? Encore ? Mais il a 38 ans…», réagit l’homme fort du Real.

Une déclaration qui n’aurait pas été bien accueillie du côté du quintuple Ballon d’Or et notamment de sa soeur qui s’est empressée de répondre au président du Real sur ses réseaux sociaux.

Katia Aveiro a donc répondu à Florentino Perez sur les réseaux sociaux, et elle n’a pas hésité à l’attaquer directement. «Il a 38 ans, mais il peut encore sauter à plus de deux mètres de haut, y rester pendant 3 minutes, et son corps n’a aucune graisse. Respecte-toi, vieil homme, t’as 75 ans…»