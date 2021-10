Un homme de 44 ans poignardé à 5 reprises dans le dos alors qu’ils poursuivaient ses agresseurs

Maëva, 13 ans, a disparu depuis le 14 juin dernier dans le Tarn. Ce matin là, après avoir passé le week-end chez sa mère, l’adolescente a pris le car à Graulhet pour se rendre au CEP (Centre d’Education Professionnelle) d’Albi.

Sauf qu’elle n’y s’est jamais rendue et, depuis, on n’a plus aucun signe de vie. Elle est partie sans affaires, sans aucun papier d’identité, avec seulement 20 euros en poche.

Une semaine auparavant, elle avait déjà fugué mais les policiers l’avait retrouvée à la gare et l’avait ramenée chez elle. Là, cela fait déjà quatre mois.

Ses proches ont épluché tous ses comptes sur les réseaux sociaux : au moins 7 comptes (publics) sur Instagram, deux sur Facebook et tout autant sur Snapchat et Tik Tok. Sans succès.

Derrière ses publications, se cache un univers sombre. «Quand on a vu certaines vidéos et les personnes qu’elles fréquentaient, on a vu les choses autrement» a expliqué Aurore Antolin, la tante de Maéva dans le journal La Dépêche.

Selon le quotidien régional, l’enquête se concentrerait dans la ville de Marseille. «Marseille et ses réseaux criminels, en lien avec la drogue ou le proxénétisme organisé, peuvent constituer une piste de recherche pour les enquêteurs dans l’hypothèse où la jeune fille aurait été enrôlée contre son gré dans ce genre de réseau», a confié une source judiciaire, spécialisée dans les fugues d’enfants.