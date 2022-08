Un homme de 39 ans perd 7 dents à cause de sa cigarette électronique

Dans l’État d’Akwa Ibom, au Nigeria, un garçon d’un an a subi de violents abus aux mains de son père qui l’a traité d’enfant diabolique. Il a été secouru par une ONG.

Sam Itauma, responsable du Réseau pour le droit et la réhabilitation de l’enfant, a déclaré que le petit enfant avait été sauvé après que son père l’ait jeté dans la brousse tout en affirmant qu’il était possédé par des pouvoirs démoniaques.

«Un homme de 40 ans, M. Godwin Etim Aweh d’Odoro Nkit, Esit Eket, au Nigeria, aurait jeté son fils d’un an, Diamond, dans la brousse de son jardin lors d’une pluie torrentielle. M. Aweh, qui dirige une entreprise de vin locale à Unyenge, dans la région du gouvernement local de Mbo, est rentré chez lui pendant le week-end et a dit à sa femme qu’il n’était plus intéressé à avoir l’enfant comme son fils, car on pense que l’enfant est possédé par des pouvoirs démoniaques».

Selon un témoin oculaire, Mme Mfon Sunday, la mère inconsolable de l’enfant qui héberge également un fils de trois semaines, a regardé, impuissante, son garçon d’un an pleurer et se tortiller de douleur sous une forte averse.

«La mère de l’enfant est impuissante car elle n’est pas en mesure de protéger son enfant de ce mari monstre. Chaque fois qu’elle essaie de choisir l’enfant et de le garder à la maison quand le mari est là, elle sera également sévèrement battue et expulsée de la maison», dit Mme Sunday. Le témoin oculaire a en outre affirmé que M. Aweh aime jeter le jeune garçon quand il est de retour à la maison pendant les week-ends et toutes les supplications pour arrêter son comportement insensible et violent envers son enfant sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

«Une source anonyme a appelé la hotline des secours du CRARN et les a invités à venir assister à ce qu’il a décrit comme un spectacle horrible. S’il vous plaît, venez tout de suite et sauvez une vie.

L’équipe du CRARN est arrivée sur les lieux immédiatement et a secouru l’enfant puis l’a transporté d’urgence aux urgences de l’hôpital général Immanuel d’Eket où il est soigné pour une pneumonie aiguë, une malnutrition, une anémie et des difficultés respiratoires. La radiographie disponible montre une luxation et une fracture osseuse au niveau des membres bilatéraux du tout-petit. Le jeune garçon doit subir une intervention chirurgicale et une physiothérapie pour rectifier les os fracturés», a expliqué l’ONG.