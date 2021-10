Un homme de 29 ans veut abattre son ex-petite-amie mais se trompe de cible…

Appelé B. Sow, ce tailleur âgé de 21 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme par la justice sénégalaise après qu’il ait enceinté une fille de 17 ans. L’enfant de sa restauratrice.

Lors de sa comparution devant le tribunal d’Instance de Dakar, l’adolescente a déclaré que c’est l’ami de son violeur : «F. Niang qui me conduisait de force dans sa chambre. Il me menaçait avec un couteau ou une paire de ciseaux. Sur place, B. Sow m’intimait l’ordre de me déshabiller avant d’abuser de moi».

Ses propos ont été confirmés par sa mère G. Faye qui a affirmé qu’il n’est pas au courant de cette relation entre sa fille et son client. «Elle livrait mes repas à ma clientèle. C’est à six mois de grossesse que j’ai su qu’elle était enceinte. J’entendais les rumeurs dans le marché. J’ai pris en charge tous ses frais médicaux».

«Le prévenu me contactait pour m’abreuver d’injures ainsi que d’autres membres de sa famille. Il m’a aussi posé un lapin le jour où, on avait décidé de déclarer l’enfant. Elle mettait du temps quand elle se rendait dans son atelier. Mais, je n’avais rien suspecté », a déclaré la restauratrice.

À son tour, le tailleur dément les propos de sa belle mère devant la justice. Il déclare qu’il était en couple avec la fille depuis 2014. «Elle m’avait dit qu’elle est née en 2000. Quand j’ai demandé sa main, sa mère a refusé, disant qu’il va la donner en mariage à un homme d’ethnie Sérère».

«Malgré cela, on continuait à se voir et à entretenir des rapports sexuels dans ma chambre. Je l’accompagnais à l’hôpital pour ses visites prénatales. Après son accouchement le 15 septembre dernier, sa mère m’a réclamé 70.000 francs pour couvrir ses frais médicaux. La veille de la précédente fête de Tabaski, je lui ai envoyé 50.000 francs », a confessé le jeune tailleur.