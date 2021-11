Un grand joueur quitte le monde du football

Alors que Xavi Hernandez se prépare à prendre en charge Barcelone pour la première fois, son ancien partenaire de milieu de terrain, manager et mentor réfléchit à son propre moment spécial. Dans un entretien avec Sky Sports, Pep Guardiola est revenu sur ses débuts.

«Je me souviens que j’étais nerveux, j’étais anxieux mais j’étais confiant» a déclaré Pep Guardiola à Sky Sports. Il se souvient aussi du score. «Nous avons perdu. Une défaite 1-0 contre Numancia qui a rapidement fait chuchoter les gens pour savoir si l’entraîneur recrue était à la hauteur. Les jours d’après n’ont pas été faciles. Dans les grands clubs, les attentes sont toujours aussi élevées. C’était une bonne leçon», a-t-il ajouté.

Guardiola peut sourire maintenant. Cette saison s’est terminée dans la gloire. Lorsqu’on lui a posé la question de savoir s’il pouvait revenir en arrière et donner un conseil au Guardiola de 2008, le manager a répondu : «Je le ferais de manière assez similaire», dit-il.

«Je suis un meilleur manager maintenant qu’à l’époque. Je suis plus expérimenté. Je connais mieux le jeu. Je connais mieux les adversaires. Je connais la façon dont vous devez attaquer et défendre. Mais si je ne m’étais pas amélioré, ce serait un désastre, honnêtement. J’avais 37 ans et maintenant j’en ai 50. Vous apprenez»

Quand il a commencé dans la gestion, Guardiola était ravi quand les choses allaient bien. «J’étais au paradis après chaque victoire. Mais les ténèbres l’engouffraient dans les rares occasions où les choses tournaient mal. Quand nous avons perdu, c’était ‘Oh non, je ne suis pas capable de faire ça», a-t-il conclu.