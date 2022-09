Un frère accuse Pogba d’être «manipulateur, grand hypocrite et criminel»

L’international brésilien Dani Alves s’est montré honnête dans le podcast d’Efrío Velarde. Le défenseur a avoué qu’il apprécie le joueur portugais, mais dans le même temps a su faire la part des choses.

«J’aime Cristiano. Maintenant que nous ne sommes plus au Barça et à Madrid, il semble que je puisse parler, car il m’a toujours semblé que je ne pouvais pas. Cristiano illustre, pour nous tous qui n’avons pas une telle qualité, qu’avec le travail, vous pouvez aussi rivaliser avec les meilleurs, je le respecte beaucoup et j’ai eu l’occasion de le lui dire», a-t-il assuré.

Une autre des anecdotes racontée par Dani Alves résume parfaitement la situation vécue dans les vestiaires lors de l’étape de la plus grande rivalité entre le Real Madrid et Barcelone : «Il est venu un moment à cause de la rivalité que je suis monté pour le saluer et il Il m’a salué. Il y a eu une polémique qui n’est jamais sortie, mais dans le vestiaire du Ballon d’Or, nous avons eu une bagarre, j’ai salué tout le monde et il ne m’a pas salué à cause de ce que le Barça-Madrid générait à l’extérieur», a-t-il expliqué.

Dani Alves tranche pour Cristiano Ronaldo ?

«Comment ne pas respecter un mec qui a tout obtenu en se basant sur le travail, en lui lançant des balles ? Je m’identifie à lui, car tout ce que j’ai fait dans ma vie était basé sur ça. Si tu faisais une comparaison, en tant que joueur, je suis plus proche à Cristiano qu’à Leo à cause du travail, pas à cause du talent, parce que Leo est un talent né, qui est né avec le talent de jouer au football et d’être dans un autre monde que lui seul réalise», a-t-il conclu.