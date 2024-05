Une femme détruit Gerard Piqué : il a commis des infidélités avec mes amies

Si l’on a d’abord prétendu que l’homme d’affaires avait été infidèle à la Colombienne avec Clara Chia, une source a révélé qu’il y avait eu d’autres infidélités de la part du propriétaire de Kosmos à l’égard de la mère de ses enfants.

Nombreux sont ceux qui ont sévèrement critiqué Gerard Piqué après la rumeur selon laquelle il aurait quitté Shakira pour une relation sérieuse avec la jeune blonde, alors qu’il vivait toujours avec la chanteuse colombienne et ses enfants. Cette situation a suscité une grande indignation et a fait l’objet de vives critiques.

Si Clara Chía Martí a été désignée comme la cause présumée du conflit entre la chanteuse colombienne et l’ex-footballeur, de nouvelles informations sont apparues selon lesquelles l’Espagnole n’était pas la première.

Il a été révélé que l’ancien joueur de Barcelone aurait trahi la Colombienne à plusieurs reprises avec d’autres femmes. Un mannequin péruvien nommé Paula Manzanal a affirmé que Gerard Piqué avait commis d’autres infidélités et qu’il avait même impliqué plusieurs de ses amies. Cela a profondément déçu Clara, qui pensait que son grand amour n’avait d’yeux que pour elle.

Lors d’une apparition dans l’émission “America Today“, Paula Manzanal a révélé qu’elle était une fidèle adepte de Gerard Piqué. Cependant, elle a été très déçue lorsqu’elle a découvert qu’il était infidèle à Shakira avec plusieurs de ses amies.

En plus des trahisons, Manzanal a révélé que Piqué disait du mal de la chanteuse de Barranquilla, ce qui a contribué à l’effritement de l’image idéalisée qu’elle avait de lui. Ces rumeurs suggèrent que Clara Chía n’était pas la première femme avec laquelle Piqué a été infidèle, mais qu’il y en a eu d’autres avant elle.

Beaucoup se demandent combien d’infidélités Gerard Piqué a encore commises et comment cela affectera sa relation avec la jeune manager. Pour l’instant, Piqué et Chia ont gardé le silence sur ces nouvelles allégations, laissant les rumeurs continuer à circuler et à générer des spéculations sur le passé de leur relation.