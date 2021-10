Un enfant de 5 ans porté disparu retrouvé mort enterré dans une forêt aux Etats-Unis

Elijah, 5 ans, avait disparu il y a au moins six mois aux Etats-Unis. Mais les services de protection de l’enfance du New Hampshire n’ont constaté son absence que le 14 octobre et ont donné l’alerte.

La mère et le beau-père ont été interpellés trois jours plus tard dans le Bronx à New-York et ont été inculpés de mise en danger de la vie d’un enfant et manipulation de témoins.

Car le couple a demandé à des proches de mentir à propos d’Elijah, notamment sur l’endroit où il vivait, pour pouvoir échapper aux questions des services de protection de l’enfance.

De vastes recherches ont été menés pour retrouver le petit garçon. Un lac situé près de la maison du New Hampshire où il a été vu pour la dernière fois a même été sondé. Sans succès.

Le corps sans vie de l’enfant a été finalement retrouvé enterré dans un bois du Massachusetts. C’est un chien renifleur qui a fait la triste découverte samedi. Une autopsie sera pratiquée pour connaître les causes de la mort.