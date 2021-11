Un élève casse le bras de sa fille mais l’école le défend et demande à sa mère d’être compréhensive

La maladie est quelque chose de terrible et quand on lutte contre elle, contre un cancer ou autre, on peut des fois se sentir impuissant, seul et perdu. Sur les réseaux sociaux, on trouve du bon et du moins bon mais aussi du soutien, surtout face à la maladie.

Cette femme, une mère de famille, a abusé de la gentillesse et de la solidarité pour récolter 50 000 euros auprès de bienfaiteurs et a finalement été condamnée.

Nicole Elkabbass, 42 ans, a prétendu qu’elle avait besoin d’un traitement contre le cancer. Des dizaines de personnes ont donné de l’argent via sa page GoFundMe.

Cet argent a été utilisé pour financer ses voyages à l’étranger, des sorties au restaurant, des jeux de hasard et des billets de football. L’an dernier, cette mère d’un enfant était au tribunal.

La collecte de fonds dressait le portrait d’une ‘mère aimante’ qui ‘ avait été récemment diagnostiquée’ et avait besoin d’ argent pour un traitement salvateur a expliqué The Sun. L’histoire était accompagnée d’une photo de la mère allongée dans un lit d’hôpital.

Cependant, dans le procès, il est devenu clair que la photo avait été prise après une opération chirurgicale pour enlever sa vésicule biliaire.

Un ancien ami et gynécologue, Nicholas Humphrey Morris, a été témoin et a nié ses allégations selon lesquelles il lui avait diagnostiqué un cancer. Lorsqu’il a appris qu’elle avait créé une page de financement participatif, il a soupçonné un acte criminel.

Le médecin a reconnu l’hôpital à son impressionnant papier peint à fleurs et savait qu’elle y avait subi une intervention chirurgicale deux ans plus tôt.

Au total, 39 personnes ont donné de l’argent. Elle a reçu un don de 6 700 euros et une autre femme a également donné 5 500 euros. La femme a interrompu le procès à plusieurs reprises et a nié toutes les accusations mais a finalement été condamnée à deux ans et neuf mois de prison.