Un élargissement de l’Otan ne favorise pas la paix, selon Marine Le Pen

Un élargissement de l’Otan à la Finlande et à la Suède, ou un élargissement de l’UE n’ont «pas vocation» à favoriser la paix, a estimé mercredi 18 mai Marine Le Pen.

«Aujourd’hui, (…) les annonces d’élargissement de l’Otan, les annonces d’élargissement de l’Union européenne n’ont pas vocation, à mon sens, à permettre de trouver les solutions de la paix», a déclaré sur France Inter la finaliste de la présidentielle française.

«L’origine de la paranoïa de la Russie (qui a déclaré la guerre à l’Ukraine le 24 février, NDLR) c’est l’élargissement de l’Otan et la mise en place de structures militaires au plus près en réalité de la Russie. Je ne justifie pas cette paranoïa, mais il faut en tenir compte», a fait valoir la responsable d’extrême droite, qui veut sortir du commandement intégré de l’Otan.

Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen a plaidé pour un «rapprochement stratégique entre l’Otan et la Russie» une fois la guerre terminée en Ukraine.

La Finlande et la Suède ont soumis mercredi leurs demandes d’adhésion à l’Otan et des consultations étaient en cours entre les Alliés pour lever l’opposition de la Turquie à l’intégration des deux pays nordiques dans l’Alliance.

Sur l’intensification des livraisons d’armes de la France à l’Ukraine, Marine Le Pen a estimé que «si nous livrons des armes lourdes, nous devenons cobelligérants», et «alors nous sommes en guerre contre la Russie».

Sur le vote à l’unanimité au sein de l’UE, qu’Emmanuel Macron a proposé de réviser, Marine Le Pen a jugé en le déplorant que, dans ce cas, les pays européens «ne pourraient plus défendre leurs intérêts vitaux» et «ne seront plus souverains».

Avec AFP