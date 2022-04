Un crack du Bayern a humilié Maguire : «Cristiano Ronaldo doit être le capitaine…»

Neymar est l’un des footballeurs les plus influents au monde, car, en plus d’avoir un grand talent pour le jeu, il a une vie sentimentale très controversée, qui donne toujours de quoi parler à ses fans. Cependant, au cours des derniers mois, le Brésilien a été relativement silencieux, on peut donc dire qu’il a trouvé la bonne personne.

Il s’agit du mannequin Bruna Biancardi, qui a entamé une relation formelle avec la star du PSG il y a quelques mois. Les choses semblent très bien se passer entre les deux car non seulement il est montré avec sa petite amie lors d’événements publics, mais Ney a radicalement changé son style de vie fou.

Bruna a 27 ans et est très active sur ses réseaux sociaux où, en plus de faire la publicité de certaines marques, elle documente tous les détails de son quotidien.

Cependant, il a récemment fait passer les choses au niveau supérieur en partageant une photo qui a complètement rendu fou Neymar. Il s’avère que Biancardi a montré une photo risquée de son tatouage le plus privé à ses plus de 770 000 abonnés Instagram.

Celui-ci est situé sur sa hanche et a une signification très profonde et particulière pour le modèle : la date de sa naissance (15 avril 1995) en chiffres romains.

Bruna Biancardi a-t-elle fait sortir Neymar des soirées ?

Depuis que sa romance avec Biancardi a été confirmée, Ney a décidé de mener une vie plus calme et de s’éloigner des fêtes.

Cependant, cela est également dû à la situation tendue qu’il vit avec les supporters du PSG et à ses aspirations à la Coupe du monde, car il veut se concentrer sur atteindre le Qatar dans les meilleures conditions possibles.

La vérité est que Neymar est très concentré sur sa relation et sa carrière: Bruna a réussi à convaincre le joueur de la montrer sur ses réseaux sociaux, ce qui était pratiquement impossible pour la plupart de ses anciens compagnons.