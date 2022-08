Un couple surpris en plein ébat sexuel dans un stade (vidéo)

Dans l’un des stades de l’Amérique, un couple a été surpris en plein ébat sexuel ou la femme assise sur l’homme prend du plaisir.

Quelques fans semblaient se soucier peu de ce qui se passait au Rogers Center, où les Blue Jays de Toronto ont affronté les Cubs de Chicago lundi, car pendant le match, ils ont été découverts en train d’avoir des relations sexuelles.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le couple dans une position très compromettante à l’intérieur d’un stade, pour lequel ils auraient été interpellés pour l’acte sexuel présumé. L’une des vidéos montre le couple dans l’un des coins du stade, dans les gradins. La femme est assise sur un homme qui passe un bon moment.

Dans une autre vidéo, on peut voir le même couple dans la même position, mais au moins trois éléments de la police et de la sécurité du stade s’adressent déjà à eux, sûrement pour mettre fin à leur moment et, au moins, les faire sortir du stade. Selon la vidéo, ils ont été emmenés hors du bâtiment, bien qu’aucune accusation n’ait été déposée contre eux.

