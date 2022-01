Un couple se filme en train de faire l’amour sur l’autel d’une église

Le 28 décembre dernier, une scène triste a attiré l’attention de la police de Lusaka. Il s’agit d’une femme de 32 ans qui est activement recherchée par la police pour avoir versé de l’huile chaude sur son mari.

En effet, il s’agit de Elizabeth Mweete, de la ville de Kuku, qui a agressé son mari Alex Muleya, 39 ans. Selon les propos du porte-parole de la police Rae Hamoonga, le mari a subi de graves brûlures au dos, sur le côté gauche du visage et des yeux. Il a été admis a l’hôpital central de Chawama.

«La police de Lusaka a lancé une chasse à l’homme contre Elizabeth Mweete, âgée de 32 ans, après qu’elle ait agressé son mari Alex Muleya, âgé de 39 ans, du complexe numéro 116 de Kuku en versant de l’huile de cuisson chaude sur lui. L’incident s’est produit le 28 décembre 2021 vers 22h30 à la maison du couple», a-t-il dit.

Dans une vidéo, le mari Alex Muleya a évoqué les raisons pour lesquelles sa femme aurait versé de l’huile chaude sur son corps. À en croire ses propos, ceci est dû à un autre homme. «Un gars m’a appelé et m’a dit, hé mec, tu sais que le gars qui sortait avec ta femme n’est plus? J’ai dit quoi? J’ai mis mon téléphone sur le haut parleur et ma femme a entendu l’histoire, je ne sais pas peut-être c’est ce qui a rendu ma femme en colère», a déclaré Muleya.