C’est un fait qu’Angel Di Maria va quitter le Paris Saint Germain. Le milieu offensif argentin met fin à son contrat au club français et le conseil ne le renouvellera pas pour engendrer un changement de cycle à différents postes du onze du Paris Saint Germain. Et bien que l’Argentin ait été lié à l’Atlético de Madrid, au Benfica et au FC Barcelone, tout indique qu’il jouera pour la Juventus.

Le club italien ne veut pas rater l’occasion de signer un crack comme Angel Di Maria et est en bonne voie. Comme le rapporte La Gazzeta dello Sport, Di María a une offre formelle de la Juventus : un contrat d’un an plus la possibilité de renouveler pour un autre, étant l’un des mieux payés de l’équipe et aussi un titre garanti pour remplacer Paulo Dybala.

Di María n’a jamais joué en Serie A et d’après ce que l’on pourrait savoir, le footballeur donnerait la priorité au football par rapport au sport, notant que Fideo est essentiel dans l’équipe nationale argentine et se prépare à jouer dans la Coupe du monde du Qatar 2022.

Di Maria a déjà joué dans le football au Portugal, en Liga en Espagne, en Premier League et en Ligue1. Pour le moment, Di María reste silencieux malgré sa victoire en championnat de France.

L’Argentin ne se sent pas comme un partant et ce serait également la clé pour quitter le Paris Saint Germain, malgré Leo Messi comme partenaire.

Il convient de rappeler que la Coupe du monde 2022 sera le dernier tournoi que Di María joue en tant que footballeur pour l’équipe nationale argentine car après le dernier match de qualification, Fideo a avoué : «C’était sûrement mon dernier match avec ce maillot en Argentine.»