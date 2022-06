Un club condamné à payer plus de 400 000 euros à Emmanuel Adebayor

Le Real Madrid a battu Liverpool, par un but sans réponse, et a remporté le titre européen pour la 14e fois de l’histoire. Mohamed Salah a beaucoup parlé à l’approche de la finale et a même demandé à jouer contre le Real Madrid lors du dernier match. Tous ses mots étaient évidemment du carburant pur pour Luka Modric.

Dans une interview accordée à Cortes Podcast, Rodrygo a révélé une anecdote en pleine fête du Real Madrid à Paris impliquant deux des principales stars du match : Modric et Mohamed Salah.

«J’ai une anecdote amusante à raconter : quand la finale de la Ligue des champions s’est terminée, on a fait un couloir pour les joueurs de Liverpool. Salah est passé consterné et Modric, qui était de l’autre côté, l’a salué et lui a dit : ‘Merci, merci, pour la prochaine fois, vous réessayez…», a-t-il déclaré.

Rodrygo a également reconnu que les joueurs du Real Madrid étaient motivés par les déclarations faites par l’Egyptien de Liverpool avant la finale de Saint Denis.