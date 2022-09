«Un chauffeur 24h/24…», les exigences de Wanda Nara pour le transfert d’Icardi

En conférence de presse avant le match Bayern-Barça, Thomas Müller fait une confidence sur une blague de Sadio Mané et expliqué la motivation générée par le fait de jouer contre un géant comme Barcelone.

Lire aussi : Xavi déclare : «Le Bayern est l’un des meilleurs au monde. Mais…»

«Sadio Mané n’arrête pas de me dire depuis 10 jours de faire attention à ne pas passer accidentellement le ballon à Lewandowski», a-t-il expliqué en plaisantant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait y avoir une relation similaire entre lui et Mané sur le terrain que celle qu’il avait avec Lewandowski, Müller a indiqué que le Bayern jouait désormais différemment.

«Cette relation entre Lewy et moi-même sur le terrain qui s’est développée au fil des ans est révolue. Nous avons une nouvelle situation, nous avons quatre attaquants offensifs dont chacun peut apparaître comme avant-centre», a-t-il déclaré.

«Naturellement, quand on ne gagne pas il y a des critiques dont on n’a pas de référence dessus. Mais quand on gagne, tout va bien et on se dit qu’on a peut-être profité du fait que les défenseurs adverses ne savaient pas quel joueur était la référence ci-dessus», a-t-il assuré.

Müller a été interrogé sur la série de matchs nuls du Bayern en Bundesliga et s’il n’y avait pas un effet que certains joueurs se concentraient davantage dans les grands matchs contre de grands rivaux.

«Ça existe, tu ne veux pas que ça se passe comme ça et tu essaies de lutter contre ça. Mais il y a des matches qui sont aussi vus par les spectateurs et la presse spécialisée comme des spéciales», a-t-il répondu.

«Il y a un coup de pouce supplémentaire, peut-être que vous faites un sprint de plus. Ce n’est pas une décision préméditée, mais je peux imaginer que cela se produise inconsciemment», a-t-il ajouté.

Müller a déclaré qu’une clé du match de mardi est d’être cohérent dans le travail de récupération du ballon et d’empêcher Barcelone d’avoir des transitions rapides dans lesquelles des joueurs comme Lewandowski peuvent faire beaucoup de dégâts s’ils ont des libertés.