Un chauffard brûle un feu rouge et percute mortellement un enfant de 5 ans puis s’enfuit

Les faits se sont déroulés mardi à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime.

Vers 20H15, une voiture est arrivée à vive allure et a doublé par la droite un autre véhicule. Puis elle a grillé un feu rouge avant de percuter un enfant de 5 ans.

Le garçonnet était en train de traverser le passage piéton avec son père et se rendaient chez la grand-mère du petit.

L’enfant a été projeté à une dizaine de mètres. Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer l’enfant. En vain. La victime a été déclarée décédée à son arrivée à l’hôpital.

Quant à la voiture, elle ne s’est pas arrêtée et a pris la fuite. Grâce à la vidéosurveillance, deux jeunes hommes, un mineur et un jeune majeur, ont été interpellés et placés en garde à vue.