Un autre de plus? Découvrez un nouveau record que Lionel Messi a battu en Argentine

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ne sont plus en Argentine car le numéro 30 du PSG a dû reprendre ses obligations professionnelles avec le Paris Saint-Germain Football Club. Mais son séjour dans le pays natal du couple a laissé une autre réalisation importante.

Le capitaine de l’Albiceleste a passé Noël et le Nouvel An en Argentine avec Roccuzzo et le reste de sa famille. Là, il a laissé beaucoup d’informations et de tissus à découper, de l’arrivée de Luis Suárez au manoir familial au look que Lionel avait l’habitude de dire au revoir à 2022 .

Le 31 décembre, Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ont montré la tenue qu’ils portaient pour dire au revoir à une autre année. La native de Rosario, en Argentine, vêtue de vert avec des détails orange, une tenue qui appartient à Gucci et coûte 2 130 euros, qui s’est soldée en quelques heures.

C’est tellement la rage que Lionel Messi provoque dans le monde entier que la plupart de ses fans veulent avoir certaines des choses que la star argentine utilise et cela n’allait pas être l’exception. Antonela a pour sa part utilisé un ensemble haut et pantalon blanc avec des détails.

On ne sait pas encore si le magasin va mettre en vente d’autres tenues comme celle que le numéro 10 de l’équipe nationale argentine a utilisée pour le Nouvel An, mais il est devenu clair qu’il s’agit d’un personnage qui, avec Roccuzzo, définit une tendance mondiale.

Le retour de Lionel à Paris

Après avoir eu quelques jours de repos en famille en Argentine, Lionel Messi est revenu à Paris en compagnie d’Antonela Roccuzzo et de leurs enfants pour se présenter à l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Après avoir réussi à concrétiser le rêve de gagner une Coupe du monde avec son équipe nationale, Lionel a maintenant en tête de donner le meilleur de lui-même et de gagner quelque chose de plus avec le Paris Saint-Germain.